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Erzurum’da kar yağışı

Erzurum’da kar yağışı gece saatlerinde başlarken yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Erzurumda kar yağışı

16 Kasım 2016 21:28

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı bekleniliyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sıcaklıklarda 3 ila 5 derece düşüş beklenen bölge genelinde, kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da gece saatlerinde yer yer kuvvetini artıracağı öngörülüyor.

Kar yağışı Erzurum’da gece saatlerinde başladı. Kar yağışıyla birlikte vatandaşlar fotoğraf çekilmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa bir süre önce yaptırılan ‘Palandöken’ yazılı ışıklı tabelanın bulunduğu kayak tesislerinin girişinde bulunan alanın yolunu tuttu. Kar yağışı ışıklı tabelayla birleşerek adeta kartpostallık görüntü oluşturdu. 

Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya

Etiketler: Erzurum, kar yağışı


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