Erzurum’da kar yağışı

Bir süredir etkili olan güneşli ve sıcak hava yerini yeniden kar yağışına bıraktı. Sabaha doğru başlayan ve devam eden kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Zaman zaman tipiyle birlikte şiddetini artıran kar yağışı, özelikle yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı ve yağışların öğle saatlerinden itibaren Ağrı ve Iğdır'da yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan orta kuvvette, zaman zaman Erzincan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Yetkililer, öğle saatlerinden itibaren Ağrı ve Iğdır'da beklenen kuvvetli yağmur, karla karışık yağmur ve kar ile birlikte Erzurum'un batı ve kuzeybatı kesimleri ile Erzincan'da kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel ve su baskını, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Sefa Tetik

