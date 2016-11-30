Erzurum Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri gibi yüksek kesimlerde yer yer tipi şeklinde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaz örtüye bürüdü. Kar yağışının başlamasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi kar timleri tuzlama çalışmalarına başladı. Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Doğu Anadolu’da bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur, diğer yerlerin kar şeklinde görülmesi; Erzincan ve Erzurum’un güneyi ile Ağrı’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan bölgedeki en düşük sıcaklık sıfırın altında 7 derece ile Ardahan’da ölçülürken, Erzurum, Kars ve Erzincan’da ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.

Doğa Alca - Selçuk Kaya