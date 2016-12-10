Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkisini sürdürüyor. Erzurum’da öğleden itibaren etkili olmaya başlayan karla birlikte şehir beyaz gelinliğini yeniden giydi. Şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Cep telefonlarıyla fotoğraf çekilerek karın tadını doyasıya yaşayan vatandaşlar, "Erzurum’a kar yeniden geldi. Kar demek Erzurum demek. Erzurum beyaz gelinliğiyle daha güzel" dedi.

Öte yandan karın cadde ve kaldırımlarda birikmesiyle kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başladı.

Doğa Alca

