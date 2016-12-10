Diğer
Kategoriler

Erzurum’da kar yağışı başladı

Erzurum’da öğle saatlerinde başlayan kar, kenti beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi.

Erzurumda kar yağışı başladı

10 Aralık 2016 14:36
Erzurum’da kar yağışı başladı - Tıkla İzle

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkisini sürdürüyor. Erzurum’da öğleden itibaren etkili olmaya başlayan karla birlikte şehir beyaz gelinliğini yeniden giydi. Şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Cep telefonlarıyla fotoğraf çekilerek karın tadını doyasıya yaşayan vatandaşlar, "Erzurum’a kar yeniden geldi. Kar demek Erzurum demek. Erzurum beyaz gelinliğiyle daha güzel" dedi.
Öte yandan karın cadde ve kaldırımlarda birikmesiyle kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başladı. 

Doğa Alca
 

Etiketler: Erzurum, kar yağışı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç