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Erzurum’da ’kardan sokak’

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığı Erzurum’da bulanan Atatürk Üniversitesi’nde Kardan Sokağın temelleri atıldı.

Erzurumda kardan sokak

25 Ocak 2017 12:27

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın aralıklı kar yağışlı, buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu olacağı, rüzgarın ise güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Hava sıcaklığının düşeceği bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı’da 28, Kars ve Ardahan’da 26, Erzurum’da 16, Iğdır’da 14 ve Erzincan’da 6 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının Erzincan’da 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı’da 8, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta 6, Erzurum’da ise 5 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları ise Ağrı’da ve Erzurum’da 45, Kars’ta 16, Ardahan’da 14, Iğdır’da 7 ve Erzincan’da da 1 santimetre olarak kaydedildi.

Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ağrı gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Halen etkisini sürdüren yağış sebebiyle bölge de bine yakın köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

“Atatürk Üniversitesi’nde Kardan Sokağın Temelleri atıldı! “

Önümüzdeki şubat ayında yapılacak olan Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları (EYOF) nedeniyle Atatürk Üniversitesi Kampusu’nda kardan Erzurum Sokağı yapılıyor. Oyunlar nedeniyle Erzurum’a gelecek yabancılara farklı bir ortamda hoş zaman geçirtmek amacıyla Erzurum Sokağı kurma kararı alan Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat ve ekibi kolları sıvadı.

Rektörlük binasının arka tarafındaki alanı tonlarca kar kullanarak, Erzurum Sokağı haline dönüştürmeye başlayan ekipler, farklı bir projeye imza atacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Etiketler: Erzurum, kardan sokak


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