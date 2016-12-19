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Erzurum’da karla mücadele

Erzurum Büyükşehir Belediyesi il genelinde canla başla karla mücadele ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kar timleri, 1540 mahalle ve 26 bin kilometrekarede çetin kışla adeta savaşıyor.

Erzurumda karla mücadele

19 Aralık 2016 11:02

Birkaç gün önce yağan yoğun kar yağışı sonrası 7/24 demeden mesai mefhumu gözetmeksizin karla mücadele eden ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle karla kaplı yolları ulaşıma açmak için 400 personel ve 128 iş makinesiyle ana ve ara arterler, cadde ve sokaklar ile araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeleri kardan temizledi. 14 Aralık tarihinde metrekareye düşen 18.3 kilogram kar yağışı sonrası il genelinde günlerdir çalışma yapan ekipler, 3 günde on binlerce ton karı şehir dışına taşıdı. Fen İşleri ile Kırsal Daire Başkanlıklarına bağlı karla mücadele ekipleri, 3 günde kar kalınlığı 65 santimetreyi aşan 1315 kapalı köy yolunu ulaşıma açtı. 5438 kilometreye tekabül eden karla kaplı yollar ekiplerin etkin mücadelesiyle araç ve yaya trafiğine açıldı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kar yağdığı andan itibaren üç vardiya halinde çalışmalarımız devam ediyor. Ana arterlerden biz sorumluyuz. Hangi caddelerden sorumlu olduğumuz belli. Diğer ara sokaklardan ilçe belediyelerimiz sorumlu. Biz ana arterlerin, ana caddelerin temizliğine dikkat ediyoruz. Kar temizliği yapıyoruz ve taşıyoruz. Hiçbir kapalı ana caddemiz yok. Ara sokaklardan da ilçe belediyelerimiz sorumlu. Oradaki kar temizliğini de onların yapması gerekiyor. 24 saat görevimizin başındayız. Hatta bize gelen şikâyetler, bizim dışımızda da olsa vatandaşlarımıza yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Ayrıca ilçe belediyelerimize de bunu bildiriyoruz. ‘Sizin şu sokağınızda şöyle bir sorun var, gereğini yapın’ diye… Ana arterleri, ulaşımı daima açık tutmaya, vatandaşlarımızı rahat ettirmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.  


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