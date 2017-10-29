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Erzurum’da mehter ve bando ekibi birlikte çalıp söyledi

Erzurum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Havuzbaşı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende mehter ve bando ekibi birlikte çalıp söyledi, ‘Sarı Gelin’ türküsü Cumhuriyet Bayramı kutlamasına renk kattı.

Erzurumda mehter ve bando ekibi birlikte çalıp söyledi

29 Ekim 2017 12:08

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve 9’uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın’ın tören alanında halkı selamlamasıyla başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlaması, soğuk hava altında gerçekleşti.

Vali Seyfettin Azizoğlu günün önemine binaen bir konuşma yaparak, ülke üzerinde oynanan oyunları her zaman 15 Temmuz'da olduğu gibi bu halkın bozacağını söyledi.

Konuşmaların ardından törende mehter ve bando ekibi birlikte çalıp söyledi, ‘Sarı Gelin’ türküsü Cumhuriyet Bayramı kutlamasına renk kattı.
Tören resmi geçitle son buldu. 

Etiketler: Bando, mehter

 

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