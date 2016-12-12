Yapılan meteorolojik uyarıda bölgemizin bu gece saatlerinden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği, kar şeklinde görülecek yağışların 15 Aralık Perşembe günü sabah saatlerine kadar aralıklı devam edeceği belirtilerek, kar yağışının; salı günü öğle saatlerinden, çarşamba günü akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli ve yoğun olarak devam edeceği bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Meteorolojik uyarı doğrultusunda; meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması, Meydana gelen olumsuzlukların 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi gerekmektedir. Beklenen kar yağışı sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi şeklinde kar yağışı v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.