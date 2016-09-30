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Erzurum’da Osmanlı döneminden kalma su kanalları ortaya çıktı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde yapılan yağmur suyu altyapısı çalışmaları sırasında, Osmanlı döneminden kaldığı belirtilen su kanalları ortaya çıktı. Kazı çalışması kısa sürede halk arasında define ve yeraltı şehri söylentilerini de beraberinde getirdi.

Erzurumda Osmanlı döneminden kalma su kanalları ortaya çıktı

30 Eylül 2016 11:42

Erzurum’da Cumhuriyet Caddesi'nde iş makineleriyle yapılan kazı çalışmasında yerin yaklaşık 6 metre altında Osmanlı döneminden kalma su kanalları bulundu. Belediye işçileri tarafından kanalların etrafı topraktan titizlikle temizlendi. Kazı çalışması, ‘define ve yeraltı şehri bulundu’ söylentisi üzerine meraklı vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Çok sayıda vatandaş kazı yapılan alanın etrafına kısa sürede toplanarak meraklı gözlerle çalışmayı izlemeye başladı. Bazı vatandaşların define ve yeraltı şehri bulunduğu söylentisini çıkarttığı görüldü.
Belediye yetkilileri ise define ve yeraltı şehri diye bir emarenin olmadığını, kazı çalışmasında Osmanlı döneminden kaldığı tahmin edilen yağmur arıtma su kanallarına rastlandığını kaydetti. 

Ahmet Akbuğa

Etiketler: Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı dönemi


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