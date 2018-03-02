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Erzurum’da PKK’lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Erzurum'un Karayazı ilçesinde arazi taraması yapan güvenlik güçleri çıkan çatışmada 4 teröristi ölü olarak ele geçirdi.

Erzurumda PKKlı 4 terörist etkisiz hale getirildi

02 Mart 2018 15:43

Alınan bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, jandarmanın da desteğiyle Karayazı ilçesi kırsalında arama tarama çalışması yürüttü. Çalışmalar sonucunda bugün saat 12.00 sıralarında Gelinkaya mevkiinde terör örgütü PKK’lılarla sıcak temas sağlandı. Çatışmada PKK’lı 4 terörist etkisiz hale getirildi. 

Bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirildiği alanda yapılan aramada çeşitli miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.  

Ahmet Akbuğa
 

Etiketler: çatışma, Erzurum

 

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