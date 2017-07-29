Erzurum'da rehine krizi

Aşkale'ye bağlı Dumanoğlu Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi Ömer D., bugün saat 10.30 sıralarında geldiği ilçe merkezinde aralarında husumet bulunan Habip Ö.'yü pompalı tüfekle rehin aldı. Tüfekle etrafa rastgele ateş açan şahıs, Habip Ö.'yü TOKİ konutları yanındaki ormanlık alana götürdü. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, ambulans ve cumhuriyet savcısı geldi.
Yaklaşık 2 saatlik ikna çalışmaları sonuç vermeyince Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat ekiplerinden takviye istendi.
Olay yerine gelen özel harekat polisleri düzenledikleri operasyonla Ömer D.'yi etkisiz hale getirerek Habip Ö.'yü kurtardı.
Gözaltına alınan Ömer D., Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, soruşturma başlatıldı.
Celal Dilsiz