Erzurum'da S plakası protestosu

Erzurum Büyükşehir Belediyesine ücretini ödedikleri halde S plakalarıyla taşımacılık yapabilecekken çalışma izinlerinin iptal edildiğini öne süren servisçiler, araçlarıyla Oltu Kale Meydanında toplandı. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapan servisçiler, olayı protesto etmek için toplanınca çok sayıda öğrenci okula gidemedi.

Öğrenci taşımacılığını yasal olarak yapmak istediklerini söyleyen servis şoförü Sinan Ay, S plakalarının iptal edildiğini, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin geçmelerini istediği D plakasında ise güzergah izin belgesi verilmediğini öne sürerek yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi.

Yasal olarak taşımacılık yapmak için 2013 yılında Oltu Belediye Başkanlığına müracaat ettiklerini belirten Ay, "2013 yılında S plakası ve güzergah izin belgesi almak için Oltu Belediye Başkanlığına müracaat ettik. Talebimiz kabul edilmedi. Bizler de Oltu Kaymakamlığına ve nihayetinde İl Trafik Komisyonuna müracaat ettik ve komisyon tarafından öğrenci ve personel taşımacılığı yapmamız için tarafımıza S plakası tahsis edildi" dedi.

O tarihten itibaren Oltu’da S plakalarıyla yasal olarak öğrenci ve personel taşımacılığı yaptıklarını belirten Sinan Ay, "Fakat şuanda S plakalarımızın iptal edilerek 18 Ocak 2017 tarihi itibariyle D plakasına geçilmesi yönünde Erzurum Büyükşehir Belediyesi kararı bulunmaktadır. Ancak D plakalı araçlara güzergah izin belgesi verilmiyor. Güzergah izin belgesi verilmediğinde de ne öğrenci ne de personel taşımacılığı yapabileceğiz" şeklinde konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin kendilerine 7 Şubat 2017 tarihine kadar çalışma izni verdiğini ve ücretini de peşin olarak ödediklerini öne süren servisçiler, duruma tepki gösterdi. Çalışma izinleri olmasına karşın S plakalarının iptal edildiğini aktaran Özmen Öğrenci ve Personel Taşımacılığı Firması sahibi Yakup Özmen ise, "Madem S plakalarımızı iptal edecektiniz ne diye Şubat’ın 7’sine kadar çalışma izni verdiniz. Ve de parasını biz servisçilerden o zaman peşin aldınız? Böyle şey olur mu?" şeklinde konuştu.

Bu arada okul ve iş yerine gitmek üzere servis bekleyen bazı öğrenci ve vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Vatandaşların bir kısmı kendi imkanlarıyla iş yerlerine gitmeye çalışırken öğrenciler de yürüyerek okullarına gitmek zorunda kaldı.

Öte yandan UKOME yetkililerinden alınan bilgiye göre, S plakasının ilçelerde yasal olmadığı ve servis işletmecilerinin D plaka alma zorunluluğu olduğu belirtildi.

Dursun Murat Aydın