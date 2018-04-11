Erzurum'da şafak operasyonu gerçekleştirildi

Erzurum polisi bugün saat 05.30 sıralarında insan tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat, TEM, KOM, asayiş ve çevik kuvvet polislerinin katılımıyla gerçekleşen operasyonda önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Koçbaşıyla kapılar kırılarak içeri girildi ve çok sayıda insan taciri ile kaçak göçmen kıskıvrak yakalandı. Operasyonda 10’a yakın da tabanca ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Erzurum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.