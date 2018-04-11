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Erzurum'da şafak operasyonu gerçekleştirildi

Erzurum’da 100 polisin katılımıyla 12 adrese düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda çok sayıda insan taciri ve kaçak göçmen yakalandı.

Erzurumda şafak operasyonu gerçekleştirildi

11 Nisan 2018 07:11

Erzurum polisi bugün saat 05.30 sıralarında insan tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat, TEM, KOM, asayiş ve çevik kuvvet polislerinin katılımıyla gerçekleşen operasyonda önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Koçbaşıyla kapılar kırılarak içeri girildi ve çok sayıda insan taciri ile kaçak göçmen kıskıvrak yakalandı. Operasyonda 10’a yakın da tabanca ele geçirildi.
Yakalanan zanlılar gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Erzurum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.  

 

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