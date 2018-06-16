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Erzurum’da sağanak sele dönüştü

Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak yeniden etkili oldu. Erzurum’un Horasan ve Karayazı ilçesinde doluyla karışık yağış sele dönüştü.

Erzurumda sağanak sele dönüştü

16 Haziran 2018 12:46

Doğu Anadolu Bölgesinde 3 gün aradan sonra sağanak yeniden etkili olmaya başladı. Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı’da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların Erzurum, Kars, Ardahan Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Erzurum’un Horasan ve Karayazı ilçesinde doluyla karışık yağış sele dönüştü. Horasan ilçesine bağlı Danişment köyünde dereden taşan sel suları bazı ev ve ahırlarda su baskınlarına neden oldu.

Erzurum’un İspir ilçesinde de gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle, ilçe merkezinde bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Erzurum’un Karayazı ilçesi ile Ağrı’nın Tutak ilçesini birbirine bağlayan karayolu da sel suları dolayısıyla ulaşıma kapandı.

Aralıklarla devam eden yağışın ardından karayolunun bazı bölgelerinde küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Yağış sebebiyle çok sayıda araç yolda kaldı, maddi hasarlı kazalar yaşandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekiplerince yapılan çalışmaların ardından karayolu ulaşıma açıldı.

Ahmet Akbuğa - Şahap Çakır

 

 

 

 

 

 

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