Şehit Piyade Çavuş Arif Tuğ'un (20) naaşı askeri uçakla Kayseri’den Erzurum’a getirildi. Hava Meydan Komutanlığı'nda bir tören düzenlendi. Törene; Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, MHP Milletvekili Kamil Aydın, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Eyüp Tavlaşoğlu, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunması ve dua okunmasının ardından tören son buldu. Şehidin yakınları tören boyunca gözyaşlarına boğularak ayakta durmakta güçlük çektiler.

Tuğ ailesinin 4 çocuğundan en büyüğü ve bekar olan Arif Tuğ'un terhisine 53 gün kala şehit olduğu belirtildi.

Şehidin naaşı törenin ardından askeri helikopterle Erzurum’un Oltu ilçesine gönderildi. Şehidin cenazesi yarın öğle namazını müteakip Şenkaya ilçesine bağlı Çamlıalan köyünde kaldırılacak.

Ahmet Akbuğa - Özge Bozo

