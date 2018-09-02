Erzurum'da sel ulaşımı aksattı

Olur'da gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından Ormanağzı mahallesinden geçen dereden sel suları yükseldi.

Sel suları nedeniyle Bağlar mahallesinde sağlık ocağı kullanılmaz hale geldi, bazı ev ve işyerlerinde de su baskınları yaşandı.

Sel, Olur - Artvin karayolunu da ulaşıma kapattı. Yol yaklaşık 7 saat sonra ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Ormanağzı mahalle Muhtarı Serkan Aktürk, "Dün gece Allah tarafından bir afet oldu. Köyümüzü sel bastı gece saat 1,5- 2 gibi. Gerekli yerlere haber verdik, karayolları geldi yolumuzu açtılar ama bir sürü insanın bağında bahçesinde zayiat var.

Yetkililere haber verdik gelip hasar tesbiti yapacaklar. İnşallah devletimiz yanımızda olacak ve yaralarımızı saracaktır. Ayrıca sağlık personelimizi gece zor kurtardık az kalsın sel sularının altında kalacaktı. Alıp Olur'a götürdük. Şimdi sağlık ocağımız kullanılmaz halde." dedi.

Dursun Murat Aydın

