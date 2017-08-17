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Erzurum’da selin yaraları sarılıyor

Erzurum’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Palandöken ilçesi Çat Yolu üzerinde sel ve su baskınları yaşandı. Yaşanan sel felaketinin oluşturduğu tahribatın ardından yaralar sarılmaya başlandı.

Erzurumda selin yaraları sarılıyor

17 Ağustos 2017 08:32
Erzurum’da selin yaraları sarılıyor - Tıkla İzle

Erzurum'da dün yağan sağanak yağışta metrekareye 18 kilogram yağış düştü, bazı yerleşim birimlerine dolu yağdı. Cadde ve sokakları sel suları bastı, yayalar sulara bata çıka yürümek zorunda kaldı. Bazı semtlerde ev ve işyerlerini su bastı.

Kentte sel sularından en çok Çat Yolu üzerindeki iş yerleri zarar gördü. Evlerin bodrum katlarını su bastı, park halinde bulunan araçlar ise sel suları sebebiyle kullanılamaz hale geldi.

Sel felaketinin yaşandığı Palandöken ilçesinde hasar tespit çalışmaları yapılarak yaralar sarılmaya başlandı. 

Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya

Etiketler: Erzurum, sel


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