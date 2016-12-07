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Erzurum’da siber takip operasyonu: 4 gözaltı

Erzurum'da sosyal medyada çocuklara ait cinsel içerikli video, resim paylaşımı yapıldığı ve çocuk istismarı suçu işlendiğinin belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.


07 Aralık 2016 11:40

 Erzurum'da sosyal medyada çocuklara ait cinsel içerikli video, resim paylaşımı yapıldığı ve çocuk istismarı suçu işlendiğinin belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Facebook, Twitter ve İnstagram gibi sosyal paylaşım sitesinde çocuklara ait cinsel içerikli video, resim paylaşımı yapıldığını ve bu süreçte küçük yaştaki çocukların tuzağa düşürülüp çocuk istismarı suçu işlendiğini uzun süren teknik ve siber takip çalışmaları sonucunda belirledi.

Tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen Siber Takip 1 operasyonunda 6 adreste arama yapılırken 4 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda suç işlemekte kullanılan çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, küçük çocukların cinsel istismarına yönelik işlenen suçlarla ilgili çalışmaların artarak ve titizlikle devam ettirildiği belirtildi.
 

Etiketler: gözaltı, siber takip operasyonu


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