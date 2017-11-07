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Erzurum’da sıcaklık eksi 10 dereceye düştü

Yüksek kesimlerde en düşük hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü Erzurum’da, kar ve tipi dolayısıyla Tekman yolu ulaşıma kapandı.

Erzurumda sıcaklık eksi 10 dereceye düştü

07 Kasım 2017 07:12
Erzurum’da sıcaklık eksi 10 dereceye düştü - Tıkla İzle

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu. Erzurum’un yüksek kesimlerinde kara kış yaşanmaya başladı. Kar ve tipinin etkili olduğu Palandöken’in Ejder mevkiinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Tipi nedeniyle oluşan sürgün Tekman yolunu ulaşıma kapattı. Bu güzergâhtan Tekman’a giden araç sürücüleri geri dönmek zorunda kadı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek.

Bölgede rüzgârın güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde ise yer yer kuvvetli 30-50 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. 

Ahmet Akbuğa - Şahap Gürler

Etiketler: Erzurum, sıcaklık

 

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