Erzurum’da şiddetli rüzgar hayatı adeta felç etti

Erzurum’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgarın hızı yer yer 90 kilometreye kadar ulaştı. Yapımı devam eden inşaatlardan uçan inşaat malzemeleri araçlarda maddi hasar oluşturdu. Ağaçları kökünden söken rüzgar trafiği bazı bölgelerde durma noktasına getirdi. Kökünden sökülen ağaçları belediye ve itfaiye ekipleri keserek yolu tekrardan trafiğe açtı.

Şiddetli rüzgar elektrik ve internet hatlarında da arızalara yol açtı. Rüzgar bazı bölgelerde kum fırtınalarını aratmayan görüntülere sahne oldu.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması hususunda uyarıda bulundu.

Sefa Tetik - Şahap Gürler