Kar yağışının ardından Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk havalar hayatı olumsuz etkiliyor. Gece yarısı hava sıcaklıklarının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü Erzurum’da göletler, dereler ve süs havuzları buz tuttu.

Soğuk hava Erzurum’da göleti dondurdu

Kar yağışının ardından gece saatlerinde soğuk havanın etkili olduğu Erzurum’da gölet buz tuttu. Palandöken Dağı'nda bulunan göletin yüzeyi tamamen donarken vatandaşlar kışın Erzurum’da çetin geçtiğini ifade etti.

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, gece saatlerinden sonra kar yağışının etkili olacağını bildirerek, "Bölgemiz genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, yetkililerin ve vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olmaları gerekmektedir" uyarılarında bulundu.

Gece en düşük sıcaklıklar ise sıfırın altında 18 derece ile Ardahan’da ölçülürken, Kars eksi 13, Erzurum eksi 7 ve Erzincan eksi 2 olarak ölçüldü.

Doğa Alca - Selçuk Kaya