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Erzurum'da terör propagandasına 2 gözaltı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Karaçoban İlçe Emniyet Amirliğince yapılan çalışmalarda 2 kişi, terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Erzurumda terör propagandasına 2 gözaltı

14 Ocak 2017 12:40

Erzurum’un Karaçoban ilçesinde sosyal paylaşım sitesi üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. 

Konuyla ilgili Erzurum Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Karaçoban İlçe Emniyet Amirliği tarafından son günlerde yaygın olan internet sosyal iletişim siteleri üzerinden terör örgütlerinin propagandalarının yapılması konusu ile ilgili olarak yaptıkları araştırma ve incelemelerde, Facebook adreslerinde PKK/KCK terör örgütü ile ilgili paylaşımlar yapan 4 şüpheli şahıs tespit edilmiş haklarında Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma dosyası açılarak Hınıs Sulh Ceza Hakimliğinde arama kararı alınarak şüpheli şahıslardan Ö.U, R.I gözaltına alınıp Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınarak serbest bırakılmıştır. Şüpheli şahıslardan diğer iki kişiye ulaşılamamış fakat yakalanmaları için çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından, internet sitelerinden devlet büyüklerimize yönelik saldırı niteliğindeki paylaşımlar ve terör örgütleri ile propaganda konulu paylaşımlar yapan şahıslarla ilgili tespit çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülmektedir" denildi. 

Etiketler: Erzurum, terör propagandası


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