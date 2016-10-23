Kaza bugün saat 16. 30 sıralarında Erzurum’un Yakutiye ilçesi Dadaşköy yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 25 LS 222 plakalı otomobil ile 25 HD 997 plakalı kamyonet sürücülerin dikkatsizliği neticesinde çarpıştı. 4 kişinin ağır yaralandığı kazada adeta can pazarı yaşandı. Kamyonetin kabininde sıkışan sürücü ve arkadaşı AFAD ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.