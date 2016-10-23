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Erzurum’da trafik kazası: 4 yaralı

Erzurum’da bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erzurumda trafik kazası: 4 yaralı

23 Ekim 2016 17:32

Kaza bugün saat 16. 30 sıralarında Erzurum’un Yakutiye ilçesi Dadaşköy yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 25 LS 222 plakalı otomobil ile 25 HD 997 plakalı kamyonet sürücülerin dikkatsizliği neticesinde çarpıştı. 4 kişinin ağır yaralandığı kazada adeta can pazarı yaşandı. Kamyonetin kabininde sıkışan sürücü ve arkadaşı AFAD ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. 

Etiketler: Erzurum, trafik kazası


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