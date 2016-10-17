Tekman’da faaliyet gösterdikleri tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve Mit Bölge Başkanlığı’nın koordineli olarak düzenlediği operasyonda; Tekman-Hacıömer il yolu Çevirme Mahallesi mülki sınırları içerisinde menfez içerisinde elektrik kablosunun fark edilmesi üzerine yapılan araştırma ve incelemede stabilize yolun kenarına tuzaklanmış el yapımı bomba bulundu. Çevresinin iş makineleri ile kazıldığı menfez içerisinde gizlenerek tuzaklanmış 5 adet 12 kilogram mutfak tüpü içerisine yerleştirilmiş 300 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilen ve üzerinde fünyesi bulunan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı, imha timi tarafından etkisiz duruma getirildi.