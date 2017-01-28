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Erzurum’da zihinsel engelli gence dayak

Erzurum'da yüzde 50 zihinsel engelli genç, aynı apartmanda oturduğu komşusunun kızını rahatsız ettiği iddiasıyla ailenin saldırısına uğradı. Dayak anı apartmanın güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Erzurumda zihinsel engelli gence dayak

28 Ocak 2017 14:49
Erzurum’da zihinsel engelli gence aile boyu dayak - Tıkla İzle

Olay, 25 Ocak günü akşam saatlerinde merkez Palandöken ilçesinde meydana geldi. Evde yemek yedikten sonra babasından izin alarak dışarı çıkan Muhammed Lütfü Arpat, iddiaya göre evlerinden 200 metre kadar uzaklıktaki bir iş yerinde çalışan ve aynı apartmanda oturdukları genç kızla karşılaştı. İddiaya göre Arpat, kızın yanına gidip kolundan tutarak arkadaş olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine genç kız bağırarak yardım istedi. Korkup evine doğru koşmaya başlayan Muhammed Lütfü Arpat'ı apartmana 10 metre kala yakalayan genç kız yere yatırdı ve yanına gelen ablası ile birlikte vurmaya başladı. Bu sırada apartmandan çıkan genç kızın eniştesi olduğu öne sürülen bir kişi, engelli genci dakikalarca dövüp kan revan içinde bıraktı.

12 dakika boyunca tekme tokat dövdü
Yüzde 50 engelli genci karlara yatıran şahıslar kamera kayıtlarına göre 12 dakika boyunca tekme tokat dövdü. Burnu kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çürükler oluşan engelli Arpat'ı babası Sinan Arpat önce karakola, ardından hastaneye götürdü. Oğlunu dövenlerden şikayetçi olan baba Arpat, "Ailece psikolojimiz bozuldu. Oğlum geceleri iğnelerle uyuyabiliyor" dedi.

Baba Arpat yaşananları gözyaşları arasında şöyle anlattı:
"İş yerine oğlumu da yanımda götürüyorum. Eve geldik, yemek yedik. Muhammed, semtimizde bulunan kuaföre uğrayacağını söyledi. Kuaföre giderken aynı apartmanda oturan kızın kolundan mı tutmuş ne yapmış tam bilemiyorum. Genç kız ablasıyla beraber apartmanın bahçesinde yakaladıkları Muhammed'i yere indirip dövüyor. Daha sonra genç kızın eniştesi geliyor ve kamera kayıtlarına göre tam 12 dakika dövüyor. Apartmandan komşular 'bu çocuk özürlü vurmayın' diyor 'Siz karışmayın' diyerek hunharca dövüyorlar. Oğlumu kanlar içinde buldum ve arabamla karakola götürdüm. Karakoldan, hastahaneye gittik. Doktorlar oğlumun burnunun kırıldığını, vücudunda darbeler bulunduğunu bildirdi. O kamere kayıtlarını izledikçe içimiz paramparça oluyor. Ama gerekenin yapılmasını istiyorum. Oğlum geceleri yaptırdığımız iğnelerle uyuyabiliyor."
Zihinsel engelli genci dövenlerin de polis merkezine giderek taciz suçlamasıyla şikayetçi oldukları belirtildi. 

Ahmet Akbuğa
 

Etiketler: dayak, Erzurum


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