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Erzurum’dan İstanbul'a gelecek uçakta kalkıştan önce yangın! Yolcular tahliye edildi

Erzurum’dan İstanbul Sabiha Gökçen havaalanına gidecek uçakta kalkıştan kısa süre önce yangın çıktı. Yolcular tahliye edildi

Erzurumdan İstanbula gelecek uçakta kalkıştan önce yangın! Yolcular tahliye edildi

05 Mayıs 2018 22:36

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