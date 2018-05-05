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iha.com.tr »
Asayiş »
Erzurum’dan İstanbul'a gelecek uçakta kalkıştan önce yangın! Yolcular tahliye edildi
05 Mayıs 2018 22:36
Erzurum’dan İstanbul'a gelecek uçakta kalkıştan önce yangın! Yolcular tahliye edildi
Erzurum’dan İstanbul Sabiha Gökçen havaalanına gidecek uçakta kalkıştan kısa süre önce yangın çıktı. Yolcular tahliye edildi
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05 Mayıs 2018 22:36
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