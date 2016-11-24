Doğu Anadolu'yu etkisi altına alan Sibirya soğukları, en büyük etkiyi Ardahan ve Erzurum’da gösteriyor. Geceleri, şiddetli soğuklar nedeniyle halk sokağa çıkmamaya çalışıyor. Ardahan'da Kura Nehrinin ardından Çıldır Gölü, Erzurum’da da göller ve dereler buz tutmaya başladı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanları, bölgenin Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altında olduğunu bildirdiler. Ardahan'da gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Göle'de 25.6, Çıldır'da 25.3, kent merkezinde 25, Hanak'ta 21.4 derece olarak ölçüldü. Yine sıfırın altında olmak üzere diğer yerleşim birimlerinde gecenin en düşük sıcaklığı Erzurum'un Tekman, Erzurum Havalimanında 20, Erzurum'un Çat'ta 19, Kars'ın Selim, Ardahan'ın Damal, Erzurum'un Horasan, Kars Havalimanında 17, Kars merkezde 16, Ağrı, Erzurum merkez Yakutiye'de 14, Iğdır ve Erzincan'da 7 dereceyi buldu.

“Semt pazarlarında çadırlardan soba boruları uzadı”

Erzurum’da yaşanan aşırı soğuklar nedeniyle dışarıda, semt pazarlarında tezgâh açan esnaf adeta dondu. Çadırlarına soba kurarak sattıkları ürünleri soğuktan korumaya çalışan esnaf, “Erzurum çok soğuk. Herkes çadırına soba kurdu. Bu şekilde meyve ve sebzeleri donup bozulmaması için korumaya çalışıyoruz lakin bu da çare olmuyor.” dediler.