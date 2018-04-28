Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • Erzurumspor Elazığspor canlı izle (Bein Sports) Erzurum Elazığ maç kaç kaç ?

Erzurumspor Elazığspor canlı izle (Bein Sports) Erzurum Elazığ maç kaç kaç ?

Erzurum Elazığ maçını canlı izlemek isteyen iki takım taraftarları şifresiz Erzurumspor Elazığspor canlı izle aramaları yapıyor. Taraftarlar arama motorları üzerinden Erzurumspor Elazığspor şifreli veya şifresiz yayınlayacak kanalları araştırılıyor. İşte mücadeleyi canlı izleme yolları. Tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz...

Erzurumspor Elazığspor canlı izle (Bein Sports) Erzurum Elazığ maç kaç kaç ?

28 Nisan 2018 00:23

Erzurumspor Elazığspor canlı izle! Bugün oynanacak olan karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Erzurumspor Elazığspor maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Erzurumspor Elazığspor  şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Erzurumspor Elazığspor maçı canlı izleme yolları. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

KARŞILAŞMAYI CANLI ANLATIM OLARAK TAKİP EDEBİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

B.B. Erzurumspor Kulübü Başkanı Doğan: “Play-Off’a yükseleceğiz”

Spor Toto 1. Lig’de nefes kesen Play-Off yarışında son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla iddialı hale gelen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da nefesler tutuldu. Kalan 2 maçını kazanması halinde Play-Off’a yükselecek olan mavi-beyazlılarda yarın sahasında oynayacağı Elazığspor maçında 3 puan alıp son haftaya moralli girmek istiyor. 

“Hedefimiz Süper Lig. Bunun için ilk engel olan Play-Off’u aşmalıyız” diyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan, “Büyük camiası ile bu şehir Süper Lig’i hak ediyor. Son haftalardaki yükselen performansımızla yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Son 2 haftada oynayacağımız Elazığspor ile Altınorduspor maçlarını kazanarak Play-Off’a çıkacağımıza yürekten inanıyoruz. Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen’in ifade ettiği gibi ‘şampiyonluk bu şehrin ruhunda var.’ Biz de bunu başaracağız” diye konuştu. 
Çok iyi bir takım kadrosuna sahip olduklarının altını çizen Başkan Mevlüt Doğan, “Şanssız maçlar oynayarak zaman zaman yarışta geride kaldık. Ancak son haftalarda gerçek kimliğimizi ortaya koyduk, yüksek tempoyla iyi oynayarak yeniden iddialı hale geldik. Şimdi her şey kendi elimizde. 2 maçı kazanıp şampiyonluk yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Bunun için öncelikle yarın sahamızda oynayacağımız Elazığspor engelini aşmalıyız. Taraftarımızın da desteğiyle bunu başaracağız” dedi. 

Erzurumspor Elazığspor nasıl canlı izlenir?

Erzurumspor Elazığspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç