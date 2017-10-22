Erzurumspor evine eli boş döndü

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Oyuncular, bu takımın teknik direktörü bir şey istiyorsa bunu yapmak zorunda. Yani o anda oyunu durduramıyorsunuz Play Station oynamıyorsunuz, yani gidip oyuncunun kulağını çekemiyorsunuz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor Teknik Direktörü Özköylü, Eskişehir'e puan ya da puanlar için geldiklerini ama başarısız olduklarını söyledi. Maçtan çok umutlu olduğunu dile getiren Osman Özköylü, "Maçı iyi bir şekilde bitirme noktasında, en kötü buradan berabere ayrılma noktasında çok umutluydum. Ve maçı da o noktaya kadar getirdik. Oyun anlayışımız bu konuda son o yediğimiz 2 gole kadar oldukça iyiydi. Ama maalesef daha önceki maçlarda yaptığımız benzer hataları yine yaptık. Maçtan önce söylediğim çok net bir şey var oyuncularımdan istediğim, çok net bir şey var. bunu belki yediğimiz o ikinci gole kadar 80 dakika çok iyi şekilde yapmaya çalıştılar ama orada söyledik de hafta boyu da bunu çalıştık. Bu rakip çok yetenekli oyunculardan kurulu, bire birde çok etkili oyuncular, çok adam eksiltebilen oy, onlara mesafe verirseniz, geriye kaçarsanız mutlaka bunu cezalandırırlar. Ve neticesinde yediğimiz 2 golle bizi cezalandırdılar. Yani maçı kazanma noktasına getirdiğimiz bir yerde, biraz topu tutabilsek, biraz bizde kalsa, rakibi biraz koşturabilsek olacaktı" dedi.

"Rakibe golleri hediye ettik"

Eskişehirspor oyuncularının fizik gücü olarak kötü olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Eskişehirspor fiziksel olarak kötü bir takım. Yani oynadığı maçlarda yaptığımız analizlerde çıkan sonuç bu. Yani biz o takımı koşturmamız gerekirken, pas yapmamız gerekirken bu istediğimizi yapamadık. Yani bunu ısrarla söylememize rağmen hızlı ve çabuk hücumlar yapmaya çalıştık, topu önde tutamadık. Biraz top önde kalsa, biraz bizde kalsa, biraz rakibi koştursak belki ikinci golü bulan taraf biz olacağız. Ondan sonra rakibi tamamen çözecektik. Ama maalesef yine bireysel hata yine söylediklerimizin yapılmaması bu konudaki eksiklikten yediğimiz iki gol maalesef buradan üzülerek ayrılmamıza neden oluyor. Yani burada oyuncu grubunun yapması gereken çok net bir şey var. Bu takımın teknik direktör bir şey istiyorsa bunu yapmak zorunda. Bu zamana kadar bu konuda çok konuşuyoruz, çok söylüyoruz, maalesef saha içinde yapılan bireysel hatalara bir türlü çözüm bulamadık. Yani o anda oyunu durduramıyorsunuz Play Station oynamıyorsunuz, yani gidip oyuncunun kulağını çekemiyorsunuz. Oyuncunun orada anlık yaptığı iş size maç kazandırıyor ya da kaybettiriyor. Yani biz bugün böyle bir durum yaşadık. Sol taraftan yediğimiz iki tana atak iki tane gol, rakip bile gol atma şansı yokken biz onlara hediye ettik. Böyle bir maçtan belki de 3 puan alma şansını kaybettik, üzgünüm tabi ki. Yani planladığımız, hedeflediğimiz bu değildi. Artık yapacak bir şey yok önümüze bakacağız, Eskişehirspor'u da tebrik ediyorum."

Kadir Arslan - Mehmet Sıddık Yeşilırmak