Erzurumspor Gazişehir canlı izle şifresiz anlatım (Bein Sports Lig TV)

Erzurumspor Gazişehir şifresiz canlı izle ! Bugün oynanacak olan karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Erzurumspor Gazişehir maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Erzurumspor Gazişehir şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Erzurumspor Gazişehir maçı canlı izleme yolları. 1. Lig'de oynadığı son 29 maçta 10 galibiyet,10 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 40 puanla 10.sırada yer alan Erzurumspor, oynadığı son 29 karşılaşmada 14 galibiyet,8 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 50 puanla 4.sırada bulunan Gazişehir ile karşılaşıyor. Erzurumspor Gazişehir maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz.Erzurumspor Gazişehir maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Dadaşlar’da Gazişehir Gaziantepsor maçı hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 30. Hafta Cumartesi günü karşılaşacağı zorlu rakibi Gazişehir Gaziantepspor maçının hazırlıklarını Erzurumspor tesislerinde sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde güne düz koşu yaparak başlayan mavi-beyazlı oyuncular 5-2 dar alanda top kapma, taktiksel antrenman, minyatür kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

Her maçın final havası içinde geçtiğini belirten B.B.Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ‘Takım olarak kondisyon ve taktiksel anlamda çok iyi hazırlanıyoruz. Taraftarlarımızın desteği ile sahaya kazanma arzusuyla çıkıp oyunumuzu oynayacağız. Oyuncularıma güveniyorum. ‘ dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü’nden açıklama; “Mehmet Altıparmak’a güvenimiz tamdır’

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’la ilgili yapılan yanlış haberlerle ilgili yönetim kurulundan açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son dönemlerde özellikle sosyal medya hesaplarında ve görsel yazılı bazı art niyetli yayınlarda teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak aleyhine hakaretamiz ifadeler ve maksatlı bir takım haberler yapılmaktadır. Bu yayınlar ile ilgili gerek kulüp olarak ve gerekse de hocamız şahsen gerekli hukuki müracaatları yapacaktır. Sayın Altıparmak takımımızın başındadır ve yönetim kurulu olarak hocamıza güvenimiz tamdır.

Öte yandan B.B. Erzurumspor Yönetim Kurulu üyelerimizin bir kısmına ve kulübümüze yönelik maksatlı ve gerçek dışı yayınların yanı sıra özellikle sosyal medya üzerinden küfür, tehdit ve hakaret içeren paylaşım ve yorumlarla ilgili de suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu konuda Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturmalar devam etmektedir.

Büyük Erzurumspor taraftarından ve camiamızdan beklentimiz, 1. Lig ve Süper Ligde birçok kulübün yaşadığı gerek ekonomik ve gerekse de idari büyük krizler ortada iken, son derece sağlam adımlarla yoluna devam eden kulübümüze sonuna kadar destek olmalarıdır. Bir takım şanssızlıklar nedeniyle saha sonuçlarında beklentilerin biraz uzağında kalmış olmamıza rağmen kalan haftalarda puan kaybı yaşamadan play-off’a çıkacağımıza inancımız tamdır. Aynı zamanda yönetim kurulu olarak gelecek sezonun planlanması ile ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir.

Gerek Erzurum şehri ve gerekse de Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor kulübü olarak hedefimiz her zaman Süper Ligdir. Bunu camiamızla ve büyük taraftarımızla birlikte mutlaka başaracağız.”

Erzurumspor Gazişehir nasıl canlı izlenir?

Erzurumspor Gazişehir maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.