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Erzurumspor gol oldu yağdı

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Gaziantepspor’u 5-1 mağlup etti.

Erzurumspor gol oldu yağdı

17 Şubat 2018 16:29

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Erhan Çelenk’in sol kanattan ortasında topla buluşan Gökhan’ın ceza sahası dışından şutunda top kaleci Selçuk’un yanından ağlara gitti. 1-0

25. dakikada Hakan Arslan’ın ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Burhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

26. dakikada Hakan Arslan’ın ortasında ceza sahası içinde Erhan Çelenk’in şutu direğe çarptı, ardından defans topu kornere gönderdi.

40. dakikada Gaziantepspor’un rakip kaleye geldiği ilk tehlikeli atağında Yusuf Erdem’in ceza yayı üzerinden şutunda top filelerle buluştu. 1-1.

45. dakikada Erhan Çelenk’in ortasında ceza sahası içinde Burhan kafayla topu ağlara yolladı. 2-1

52. dakikada Erhan Çelenk’in ortasında ceza sahası içinde Scuk topa kalecinin sağından filelere gönderdi. 3-1

62. dakikada ceza yayı üzerinde Erhan Çelenk’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-1

66. dakikada Jasmin’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Erhan Çelenk, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-1

KÜNYE

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Kadir Sağlam xxx, Sezgin Çınar xxx, Ahmet Ayaz xxx

BB Erzurumspor: Hakan Cambazoğlu xxx, Acka xxx, Trtovac xx, Erman xxx, Hakan Arslan xxx, Gökhan Karadeniz xx (Demba Savage dk. 66 xx), Burhan Eşer xx (Selim dk. 73 x), Taylan xx (Metin dk. 46 xx), Jasmin Scuk xx, Erhan Çelenk xxxx, Bekamenga xxx

Yedekler: Ahmet, Tolga, Muammer, Muhammed, Mert Nobre, Alperen

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gaziantepspor: Selçuk x (Musa Emre dk. 34 x), Şenol Can xx, Hüseyin xx, Deniz, İlker x, Ahmet x, Oktay x, Müslüm xx, Enes x (Kasım dk. 75 x), Mustafa x (Halil dk. 56 x), Yusuf xx

Yedekler: Mustafa, Yunus

Teknik Direktör: Oktay Derelioğlu

Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 13), Burhan Eşer (dk. 45), Scuk (dk. 52), Erhan Çelenk (dk. 62 ve 66) (BB Erzurumspor), Yusuf (dk. 40) (Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Erhan Çelenk, Taylan, Hakan Arslan, Acka (BB Erzurumspor)

Şahap Gürler - Sefa Tetik 

Etiketler: Erzurumspor

 

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