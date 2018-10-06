Erzurumspor, ilk 3 puanını tek golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında B.B. Erzurumspor evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi B.B. Erzurumspor 1-0 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Ceyhun'un ara pasında topla buluşan Fenandes'in ceza alanına girerek çektiği sert şut üstten auta gitti.

25. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Fernandes rakibini geçerek vurdu. Kaleci Sehic topu güçlükle kornere çeldi.

27. dakikada sol kanatta topla buluşan BB Erzurumspor'dan Sunu ceza alanı önündeki Özer'i gördü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Haydar'ı geçen topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı.

34. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Emrah'ın pasında topla buluşan Auremir, çaprazdan sert vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

45. dakikada Özer'in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Sunu sert vurdu ancak top kaleci Haydar'da kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sol kanatta gelişen B.B. Erzurumspor atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Özer uygun durumda ki Taylan'a pasını verdi. Taylan sert ve düzgün vuruşla topu kaleci Haydar'ın sağından topu ağalara gönderdi. 1-0

58. dakikada B.B. Erzurumspor atağında Taylan'ın pasıyla buluşan Sunu ceza alanına girdi sert vurdu top az farkla yandan auta çıktı.

66. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta caza alanı içerisinde topla buluşan Efecan'ın sert şutu kaleci Sehic'te kaldı.

83. dakikada Alanyaspor defansının hücuma çıktığı sırada rakip sahada baskı kuran Lennart Thy araya girerek kaleci Haydar ile karşı karşıya kaldı Thy'nin şutunda kaleciyi geçen top direkten geri döndü dönen topu defans uzaklaştırdı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Koray Gençlerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

BB Erzurumspor: İbrahim Sehiç, Acka, Leo, Lokman, Auremir, Emrah (Tshabalala dk. 82), Özer, Scuk, Kone (Lennart Thy dk. 76), Taylan (İbrahim dk. 69), Sunu

Yedekler: Hakan, Jasmin, Tolga, Hakan Arslan, Osman, Erhan

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk (Haydar dk. 20), Merih, Wanderson Baiano, N'Skala, Barış, Ceyhun, Efecan (Cenk Ahmet dk. 85 ?), Maniatis, Villafanez, Rogerio Bobo (Djalma Campos dk. 57), Fernandes

Yedekler: Kaan, Augusto, Hasan, Taha

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Gol: Taylan (dk. 54) (B.B. Erzurumspor )

Sarı kartlar: Lokman, Sunu, Baiano (B.B. Erzurumspor ), Ceyhun (Aytemiz Alanyaspor)

Sefa Tetik - Ahmet Akbuğa

