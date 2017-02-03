Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Erzurum’un ilçelerinde kar ve tipi hayatı felç etti

Erzurum’un ilçelerinde kar ve tipi hayatı felç etti

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar ve tipi hayatı adeta felç etti. Erzurum’un Karayazı ilçesinde içerisinde 9 kişilik bir ailenin bulunduğu evin damı çöktü. Kar nedeniyle yollarda mahsur kalanlar belediye ekiplerince kurtarıldı. Bölgede en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 30 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

Erzurumun ilçelerinde kar ve tipi hayatı felç etti

03 Şubat 2017 11:21

Erzurum'un Karayazı ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallelerde mahsur kalan hasta bir kadın ile 9 kişilik aile, belediye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. İlçenin Köyceğiz Mahallesi'nde, 75 yaşındaki Elmas Canpolat'ın rahatsızlanması üzerine komşuları durumu İçişleri Bakanlığının aralık ayında yaptığı görevlendirmesiyle Belediye Başkan Vekili olan Kaymakam Kamil Aksoy'a bildirdi. Aksoy'un talimatı üzerine harekete geçen ekipler, mahallenin yolunu açarak Canpolat'ı kurtardı.

"Karayazı’da içerisinde 9 kişilik bir ailenin bulunduğu evin damı çöktü"
Erzurum’un Karayazı ilçesine bağlı Karasu Mahallesinde Mehmet Nuri Güldeş’e ait toprak damlı ev fazla kara dayanamayıp çöktü. Mehmet Nuri Güldeş ile ailesinin mahsur kaldığı bilgisini alan ekipler, 11 kilometre mesafedeki mahalleye gitti. Sadece bacası açıkta kalan evin çevresini iş makineleri yardımıyla temizleyen ekipler Güldeş, eşi Menşure ve 7 çocuğuna ulaştı. Aile geçici olarak bir akrabalarına yerleştirildikten sonra evleri temizlenen aile tekrar evlerine yerleşti.

"Doğu Anadolu'da soğuk hava"
Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 30 derece ile Ağrı'da ölçüldü.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif esmesi bekleniyor.
Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 30, Kars'ta 24, Erzurum'da 18, Iğdır'da 17, Erzincan'da 16, Ardahan'da 15 derece olarak ölçüldü.
Kar kalınlıkları da Ağrı'da 90, Erzurum'da 49, Kars'ta 42, Ardahan'da 30, Iğdır'da 14 santimetreye ulaştı.
Yetkililer, vatandaşları çığ ve yollarda don ve buzlanma olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı. 

Ahmet Akbuğa
 

Etiketler: Erzurum


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!