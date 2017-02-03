Erzurum'un Karayazı ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallelerde mahsur kalan hasta bir kadın ile 9 kişilik aile, belediye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. İlçenin Köyceğiz Mahallesi'nde, 75 yaşındaki Elmas Canpolat'ın rahatsızlanması üzerine komşuları durumu İçişleri Bakanlığının aralık ayında yaptığı görevlendirmesiyle Belediye Başkan Vekili olan Kaymakam Kamil Aksoy'a bildirdi. Aksoy'un talimatı üzerine harekete geçen ekipler, mahallenin yolunu açarak Canpolat'ı kurtardı.

"Karayazı’da içerisinde 9 kişilik bir ailenin bulunduğu evin damı çöktü"

Erzurum’un Karayazı ilçesine bağlı Karasu Mahallesinde Mehmet Nuri Güldeş’e ait toprak damlı ev fazla kara dayanamayıp çöktü. Mehmet Nuri Güldeş ile ailesinin mahsur kaldığı bilgisini alan ekipler, 11 kilometre mesafedeki mahalleye gitti. Sadece bacası açıkta kalan evin çevresini iş makineleri yardımıyla temizleyen ekipler Güldeş, eşi Menşure ve 7 çocuğuna ulaştı. Aile geçici olarak bir akrabalarına yerleştirildikten sonra evleri temizlenen aile tekrar evlerine yerleşti.

"Doğu Anadolu'da soğuk hava"

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 30 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 30, Kars'ta 24, Erzurum'da 18, Iğdır'da 17, Erzincan'da 16, Ardahan'da 15 derece olarak ölçüldü.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 90, Erzurum'da 49, Kars'ta 42, Ardahan'da 30, Iğdır'da 14 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, vatandaşları çığ ve yollarda don ve buzlanma olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

Ahmet Akbuğa

