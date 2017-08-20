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Es Es Elazığspor’a boyun eğdi

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Eskişehirspor, sahasında Elazığspor’a 2-1 mağlup oldu.

Es Es Elazığspora boyun eğdi

20 Ağustos 2017 22:00

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada ani gelişen Eskişehirspor atağında Bilal Aziz’in pasında topla buluşan Hasan Hüseyin Acar, rakibini çalımladıktan sonra çaprazdan topu ağlara gönderdi. 1-0

27. dakikada kornerden gelen topu Mehmet Yiğit havalandırdı. Ceza sahası içinde topa iyi yükselen Erman Erman Bulucu kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

36. dakikada ceza sahası içerisinde Ofoedu’nun şutunda top defanstan döndü. Dönen topla buluşan Kaan Kanak’ın şutu kaleci Soner’de kaldı.

54. dakikada Bruno ile Ofoedu şık paslarla ceza sahası içerisine girerken, Ofoedu’nun şutu farklı farklı şekilde auta gitti.

84. dakikada Aykut ceza sahası içinde topa elle müdahale edince hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı kararı verdi.

85. dakikada Wellington kazanılan penaltıyı kaleci Kayacan’ın sağından ağlarla buluşturdu. 1-2

KÜNYE

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Cumhur Altay xx, Sezgin Çınar xx

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Aykut Akgün xx, Dorukhan Toköz xx (Semih Şentürk dk. 73 xx), Bilal Aziz Özer xx, Francis Ofoedu xx (Andaç Güleryüz dk. 81 ?), Kaan Kanak xx (Hasan Ayaroğlu dk. 63 xx), Jerry Akaminko xx, Hürriyet Gücer xx, Semih Güler xx, Bruno xx

Yedekler: Gökhan Siverek, Uğur İnceman, Enes Can Akgün, Bedirhan Altunbaş, Serdar Yazıcı

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Elazığspor: Soner Şahin xx, Alparslan Öztürk xx, Elmar Bjarnason xx, Berk Yıldız xx (Emre Öztürk dk. 63 x), Onur Güney xx, Adem Alkaşı xx, Erman Bulucu xx, Andreas Tatos xx (Kadir Bekmezci dk. 88 ?), Mehmet Yiğit xx, Mertan Caner Öztürk xx (Soares dk. 73 x), Wellington xx

Yedekler: Ahmet Doğan, Ahmet Sabri Fener, Sarpong, Eren Çinkılıç, Ali Fırat Okur, Murat Kayalı, Kadir Taşoğlu

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Hasan Hüseyin Acar (dk. 21) (Eskişehirspor), Erman Bulucu (dk. 27), Wellington (dk. 85 pen.) (Elazığspor)

Sarı Kartlar: Jerry Akaminko, Hürriyet Gücer, Kayacan Erdoğan (Eskişehirspor), Mertan Caner Öztürk, Erman Bulucu (Elazığspor)

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Kadir Arslan - Burak Tekin


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