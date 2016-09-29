TFF 1. Lig'in iki iddialı takımı 6. haftada karşılaşacak. Ligde 10 puan ile 2. sırada olan Boluspor, 9 puan ile 4. sırada bulunan Eskişehirspor'a konuk olacak. Şimdiye kadar toplam 43 kez karşılaşan Boluspor ile Eskişehirspor, bir çok farklı ligde birbirlerine rakip oldu. 1970 yılından bu yana süregelen maçlar, Türkiye 1. Ligi, 2 Lig, Türkiye Kupası, Nevşehir Kupası, Sporx Kupası ve hazırlık karşılaşmaları olarak oynandı. 43 maçta Kırmızı Şimşekler 48 gol atarken, Bolu temsilcisi 40 kere fileleri sarsmayı başardı. İki takımın arasındaki maçlarda Es-Es 15, Bolu ise 11 galibiyet aldı. 17 maçın galibi çıkmazken, en gollü maç 1987/1988 sezonunda Boluspor'un 4-2 üstünlüğü ile tamamlandı. Ekim ayının 2'sinde 44. kez karşılaşacak olan takımlardan Eskişehirspor, Boluspor'a evinde adeta maç vermiyor. Eskişehir'e 24 kez gelen Boluspor, 12 kez mağlup, 11 kere de yenilgi ile ayrıldı. Bir maçı kazanmayı başaran Boluspor, bu galibiyetini 2007/2008 sezonunda aldı.

Öte yandan Boluspor'da gol yollarında etkili olan ve bir zamanlar Fenerbahçe ile Arsenal forması giyen Andre Santos bulurken, Eskişehirspor'da ise efsane forvet Semih Şentürk bulunuyor.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak