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Es-Es taraftarından maç öncesi diriliş konvoyu

Geçen sezon saha içerisinde yaşanan olaylardan dolayı 4 maç seyircisiz oynama cezası alan Eskişehirspor taraftarı, Boluspor müsabakası öncesi yüzlerce araç ile diriliş konvoyu oluşturdu.


02 Ekim 2016 16:14

TFF 1. Lig'de şampiyonluk parolası ile maçlara hazırlanan Eskişehirspor'da, taraftarlar maç cezalarına rağmen takımı yalnız bırakmamaya gayret ediyor. Bugün TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Eskişehirspor-Boluspor maçı öncesinde cezalı olan Es-Es taraftarı, konvoy oluşturdu. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri önünde toplanan binlerce Eskişehirspor taraftarı, yüzlerce araç ile takımlarına stada kadar eşlik etti. Auto Show 26 ve Eskişehirspor Taraftarlar Birliği'nin birlikte düzenlediği konvoya, yol üzerindeki diğer araçlar da destek verdi. 

Aydın Sarıoğlu - Mehmet Sıddık Yeşilırmak

Etiketler: diriliş konvoyu, Es-Es taraftarı


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