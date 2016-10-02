TFF 1. Lig'de şampiyonluk parolası ile maçlara hazırlanan Eskişehirspor'da, taraftarlar maç cezalarına rağmen takımı yalnız bırakmamaya gayret ediyor. Bugün TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Eskişehirspor-Boluspor maçı öncesinde cezalı olan Es-Es taraftarı, konvoy oluşturdu. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri önünde toplanan binlerce Eskişehirspor taraftarı, yüzlerce araç ile takımlarına stada kadar eşlik etti. Auto Show 26 ve Eskişehirspor Taraftarlar Birliği'nin birlikte düzenlediği konvoya, yol üzerindeki diğer araçlar da destek verdi.

Aydın Sarıoğlu - Mehmet Sıddık Yeşilırmak