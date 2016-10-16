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Es Es yarım asırlık evine veda etti

Eskişehirspor, kurulduğu 1965 yılından bu yana maçlarını oynadığı Atatürk Stadyumu’na galibiyet alarak veda etti.

Es Es yarım asırlık evine veda etti

16 Ekim 2016 21:06

Eskişehirspor, Sazova mahallesinde yapılan yeni stadyumuna kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Bu heyecanın yanında yarım asırdır sevinçlerin ve hüzünlerin yaşandığı Atatürk Stadyumu’na veda etmenin de üzüntüsü yaşanıyor. Geçen sezon yaşananlardan dolayı 4 maç ceza alan Eskişehirspor taraftarı, eski evlerindeki son maça da şahit olamadılar. Maça giremeyen taraftarlar, saha kenarlarına astıkları pankartlar ile emektar stada elveda dediler. Pankartlarda, "Böyle ayrılık olmaz" ve "Ayrılık da sevdaya dahil" yazıları yer aldı. Stattaki son Giresunspor maçını Semih Şentürk’ün golü ile 1-0 yenen Eskişehirspor, ligde 5. sıraya yükseldi. Önümüzdeki hafta Göztepe deplasmanına gidecek olan Eskişehirspor, sonraki haftada oynanacak olan 9. hafta maçında Bandırmaspor ile yeni evinde karşılaşacak.

Etiketler: eskişehirspor


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