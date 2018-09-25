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Es Es'te 5 genç profesyonel oldu

Es Es'te 5 genç profesyonel oldu
Es Es'te 5 genç profesyonel oldu

Eskişehirspor’un altyapısından yetişen 5 oyuncu, profesyonelliğe geçiş yaptı.


Transfer yasağı nedeniyle gençlerle mücadele eden Eskişehirspor, altyapıdan oyuncu transferine devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nı da hesaplayan Eskişehirspor, altyapıdan 5 başarılı genci profesyonel yaptı. Kupa maçlarında profesyonelliğe bugün geçen oyuncular mücadele edecekken, sözleşmeler 3'er yıllık yapıldı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde Metehan Altunbaş, Hakkı Tığlı, Emir Omurtak, Muhammet Yahya Akbulut ve Ömer Faruk Güler kendilerini profesyonel yapan sözleşmeye imza attı.  

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