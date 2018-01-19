Es Es’te milli takım heyecanı

U14 Milliler, 22 Ocak Pazartesi günü Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan bir otelde bir araya gelecek. U14 Milli Takım aday kadrosunda Eskişehirspor’dan 2 yer aldı. Kaleci mevkisine Atakan Şahintürk ve orta saha mevkisine Buğra Çağlıyan’ın çağrıldığı kamp 22-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.

Konuyla ilgili konuşan Antrenör Faruk Bayar, gençlerin milli takıma çağrılmasının önemli olduğuna dikkat çekerek, "Göreve başladıktan sonra gençlerin yeteneklerini gereken yerlere ilettim. Çok şükür milli takıma çağrıldılar. Bundan sonra alt yapımızdan milli takıma daha çok gençlerimizi gönderebilmek için çalışacağız.

Eskişehirsporumuzun adına yakışır futbolcular yetiştireceğiz" dedi.