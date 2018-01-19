Diğer
Kategoriler

Es Es’te milli takım heyecanı

U14 Milli Takımın hazırlık kampı aday kadrosu belli oldu. Eskişehirspor’dan 2 oyuncu 22-26 Ocak tarihleri arası Antalya’da yapılacak hazırlık kampının aday kadrosuna çağırıldı.

Es Este milli takım heyecanı

19 Ocak 2018 23:32

U14 Milliler, 22 Ocak Pazartesi günü Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan bir otelde bir araya gelecek. U14 Milli Takım aday kadrosunda Eskişehirspor’dan 2 yer aldı. Kaleci mevkisine Atakan Şahintürk ve orta saha mevkisine Buğra Çağlıyan’ın çağrıldığı kamp 22-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.

Konuyla ilgili konuşan Antrenör Faruk Bayar, gençlerin milli takıma çağrılmasının önemli olduğuna dikkat çekerek, "Göreve başladıktan sonra gençlerin yeteneklerini gereken yerlere ilettim. Çok şükür milli takıma çağrıldılar. Bundan sonra alt yapımızdan milli takıma daha çok gençlerimizi gönderebilmek için çalışacağız.

Eskişehirsporumuzun adına yakışır futbolcular yetiştireceğiz" dedi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç