TFF 1. Lig MAÇ SONUCU: Eskişehirspor: 6 - Mersin İdmanyurdu 0

Maçtan dakikalar

2. dakikada gelişen atakta, sağ kanattan Ofoedu’nun ortasına kafa vuran Mezenga’nın şutu az farkla dışarı çıktı.

6. dakikada Ofoedu’nun sağ taraftan köşe vuruşu kullandı. Mersin İdmanyurdu savunmasının hatasını iyi değerlendiren Bruno Mezenga, düzgün bir vuruşla topu kalecinin altından ağlarla buluşturdu. 1-0

12. dakikada Erkan Zengin’in ortasında Ofoedu’nun şutu auta çıktı.

18. dakikada Mersin İdmanyurdu atağında Melih Gökçek’in sağ kanattan ortasına düzgün vuran Suarez’in şutu direkten döndü.

32. dakikada Eskişehirspor atağında ceza sahası içinde Ofoedu’nun düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada Erkan Zengin’in penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

44. dakikada Hasan Hüseyin Acar’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta çıktı.

46. dakikada rakibine sert bir müdahalede bulunan Gökhan Akkan ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

62. dakikada Eskişehirspor’un atağında ceza sahası içinde topla buluşan Erkan Zengin düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

75. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Hasan Hüseyin Acar, çok şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0

85. dakikada ceza sahası içinde Mezenga topu iyi kontrol etti. Rakibini de geçen Mezenga ayağının üstüyle güzel bir gole imza attı. 5-0

89. dakikada Murat Uçar, ceza sahası içerisinde topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu. 6-0

Stat: Eskişehir Yeni Stat

Hakemler: Süleyman Abay xxx, Cemal Bingül xx, Özgür Ertem xx

Eskişehirspor: Ruud Boffin xxx, Hasan Hüseyin Acar xx, Uğur İnceman xxx, Erkan Zengin xxx, Ofoedu xx (Murat Uçar dk. 86 x), Tarık Çamdal xx, Hakan Çinemre xx, Hürriyet Gücer xx (Dorukhan dk. 73 xx), Ramazan Övüç xxx (Furgan dk. 88 x), Kamil Ahmet xx, Bruno Mezenga xxx

Yedekler: Kayacan, Berkay Tolga Dabanlı, Bilal Aziz, Akaminko

Teknik Sorumlu: Alpay Özalan

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov x, Kudbettin xx, Serol xx, Ahmet x (Mahmut dk. 51 x), Suarez xx (Bekir Can dk. 79 x), Tolga xx, Mitrovic xx, Hakan x, Gökhan x, Güven xx, Melih x

Yedekler: Hasan, Mesut, Emrah, Sinan, Furkan

Teknik Sorumlu: Yusuf Şimşek

Goller: Bruno Mezenga (dk. 6 ve 85), Erkan Zengin (dk. 34 pen. ve 62), Hasan Hüseyin (dk. 75), Murat Uçar (dk. 89) (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Gökhan (dk. 46) (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Hakan, Tolga, Serol, Kudbettin (Mersin İdmanyurdu)

Kadir Arslan - Mustafa Kaplan