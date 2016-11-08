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Eş katili koca: 'Ciğerim yanıyor' diyerek ağladı

Adana'da odaya saklanan eşini kapıya ateş ettiği sırada kalbinden vurup ölmesine neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı. Zanlı adliyeye sevk edilirken, "Ciğerim yanıyor, evim yıkıldı" diye gözyaşlarına boğuldu.

Eş katili koca: Ciğerim yanıyor diyerek ağladı

08 Kasım 2016 09:13
Eş katili koca: 'Ciğerim yanıyor' diyerek ağladı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay 6 Kasım akşamı Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi 2531 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, eşi Ahmet K. (47) ile kızı M.K. tarafından yaralı olarak Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Ümmühan K. (46), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Koca Ahmet K.'da hastane önünde eşi için ağlayarak eşini kendisinin vurmadığını ileri sürdü.

Bir süre sora polisler tarafından gözaltına alınan Ahmet K. Cinayet Büro'da sorgusu sırasında suçunu itiraf etti. Ahmet K.'nın elinde de tabancanın ateşlenmesi sırasında oluşan barut kalıntısı çıktı. İlk ifadesinde karısını kendisinin vurmadığını ileri süren Ahmet K.'nın çapraz sorguda eşini kendisinin vurduğunu ancak yanlışlıkla olduğunu söylediği öğrenildi. Polis yaptığı araştırmada Ahmet K. ile eşinin akşam Ahmet K.'nın başka bir kadınla ilişkisi olduğu ve kadının hamile olduğunu öğrendiği için tartıştığını, tartışma kavgaya dönüşünce kadının kendisini odaya kilitlediğini belirledi. 

Polis, kadın kendini odaya kilitleyince Ahmet K.'nın tabanca alıp eve tekrar geldiğini ve eşi kapıyı açmayınca kapıya iki el ateş ettiğini kapının arkasında olan eşinin açılan ateş sonucu kalbinden ve elinden vurulduğunu tespit etti. Bu tespitlerin ardından Ahmet K.'nın eşini öldürmek için kapıya ateş açmadığını, korkutmak ve kapıyı açmak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Ahmet K. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet K. basın mensuplarının "Eşini neden öldürdün" sorusu üzerine, "Kasıtlı hiçbir şey yok. Ne söyleyim ciğerim yandı. Evim yıkıldı. Kasıtlı bir şey yok kaza oldu sadece" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Fatih Keçe

 


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