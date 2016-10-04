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Eş zamanlı çıkan 2 yangında çok sayıda ev yandı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Tepebaşı Mahallesi’nde eş zamanlı olarak iki farklı noktada çıkan yangınlarda çok sayıda ev yandı.

Eş zamanlı çıkan 2 yangında çok sayıda ev yandı

04 Ekim 2016 07:07
Eş zamanlı çıkan 2 yangında çok sayıda ev yandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre; Saat 23.30 sularında Çemişgezek ilçesi Tepebaşı Mahallesi Nalbant sokakta bulunan boş bir evde yangın meydana geldi. İtfaiye yangına müdahale etmeye başladıktan 15 dakika sonra yaklaşık 400 metre yakınlıkta bulunan Yelmaniye sokaktaki yine boş bir evde daha alevler yükseldi. Olay yerine ambulanslar, kazıcı kepçeler , Tedaş ve polis ekipleri sevk edilirken; çok sayıda vatandaş itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. Saat 02.30 da tamamen kontrol altına alınan yangında toplam 4 ev, 1 ahır ve 1 odunluk yandı. Yangın ilçede büyük korkuya yol açarken; duman zehirlenmesinden 5 vatandaş hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi ise ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, yangınların çıkış sebebini bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Etiketler: tunceli yangın


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