Edinilen bilgiye göre; Saat 23.30 sularında Çemişgezek ilçesi Tepebaşı Mahallesi Nalbant sokakta bulunan boş bir evde yangın meydana geldi. İtfaiye yangına müdahale etmeye başladıktan 15 dakika sonra yaklaşık 400 metre yakınlıkta bulunan Yelmaniye sokaktaki yine boş bir evde daha alevler yükseldi. Olay yerine ambulanslar, kazıcı kepçeler , Tedaş ve polis ekipleri sevk edilirken; çok sayıda vatandaş itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. Saat 02.30 da tamamen kontrol altına alınan yangında toplam 4 ev, 1 ahır ve 1 odunluk yandı. Yangın ilçede büyük korkuya yol açarken; duman zehirlenmesinden 5 vatandaş hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi ise ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, yangınların çıkış sebebini bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.