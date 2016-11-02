Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, New York Times gazetesinde yer alan habere göre hükümet güçleri savaşı kazanana kadar herhangi bir siyasi değişiklik olmayacağını belirtti. Beşar Esad, 2021 yılına kadar iktidarda olacağını söyledi.

"İyi insanları öldüren kötü lider olarak" manşetlerde isminin yer aldığını ifade eden Esad, "Bu bir hikaye. Gerçek neden hükümeti devirmek. Bu hükümet, ABD’nin kriterlerine uymuyor" dedi. Binlerce Suriyeli'nin teröristler tarafından öldürüldüğünü sözlerine ekleyen Esad, "Kimse, savaş suçlarından bahsetmiyor" ifadesini kullandı. ABD’nin Suriye’deki iç savaşı körüklemek için DEAŞ’la birlikte terörist gruplardan destek aldığını aktaran Esad, batılı ülkelerle diyalog yolunu açık tuttuklarını belirtti.

Esad, 2000 yılında yapılan referandumda yüzde 97.3 oy oranı ile ilk kez iktidara gelmişti. Mayıs 2007’de yüzde 97.62’lik oy oranı ile ikinci kez başkan seçilen Esad, 2014 Haziran’da ise, oyların yüzde 88.7’sini almıştı.

