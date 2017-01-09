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Esad: 'Astana’da her konuyu müzakere etmeye hazırım'

Şam’da Fransız siyasileri ağırlayan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kazakistan’ın Astana kentinde yapılması planlanan görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esad: Astanada her konuyu müzakere etmeye hazırım

09 Ocak 2017 10:29

Suriye Cumhurbaşkanlığının internet sitesinden yayınlanan açıklamaya göre, Fransız basınına açıklamalarda bulunan Esad, "Her şeyi müzakere etmeye hazırız. Suriye’deki çatışmaların sonlandırılması ya da Suriye’nin geleceğini konuştuğumuzda her şey, tüm ihtimaller açık. Müzakerelerde sınır yok" değerlendirmesinde bulundu. Esad, Müzakarelere kimlerin katılacağı hakkında ise bilgisi olmadığını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Astana görüşmelerinin 23 Ocak’ta gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Etiketler: astana, Beşar Esad, şam, Suriye


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