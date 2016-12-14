Savaştan kaçıp Adana'ya sığınan kayıtlı yaklaşık 200 binin üzerinde Suriyeli de Halep'teki gündemi televizyon ve internetten takip edip, oradaki yakınlarına kan ağlıyor.

Türkiye'deki okullarda Arapça eğitim gören Suriyeli öğrenciler ile Suriye Umut Topluluğu, 5 Ocak Meydanı'nda toplanarak basın açıklaması yaptı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı meydanda, çantalı vatandaşlar didik didik arandı. Topluluk temsilcileri, İngilizce, Arapça ve Türkçe dillerinde basın açıklamaları yaparak Halep'teki katliamlara dikkat çekti.

Aralarında kızların da bulunduğu topluluğun ellerinde, üzerinde Suriye'de yaşanan katliamlara ilişkin fotoğrafların bulunduğu fotoğraflar yer aldı.

Rami Suhta isimli Suriyeli sığınmacı, Türkçe okuduğu metinde şu ifadelere yer verdi:

“Bu katliamlara Arap hükümetleri ve uluslararası toplum sessiz kalmaktadır. Bu basın açıklaması bizim Halep halkının yanında olduğumuzu göstermektedir. Dünyanın sessiz kalmasına razı değiliz. Ey Halep senin tek Allah'ın vardır. Ve sanma ki Allah Halep'i yalnız bırakacaktır. Allah Halep'in yanındadır.”

Basın açıklamasının ardından tekbir getirip dualar okuyan grup daha sonra dağıldı.

Basın açıklamasına aralarında Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen'in de bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Nuri Pir