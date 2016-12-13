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Esad rejimi Halep’te sivilleri katletti

Doğu Halep’te bazı bölgeleri ele geçirerek kentin büyük bir kısmında rejim güçleri, ele geçirdikleri bölgede sivilleri katletti.

Esad rejimi Halepte sivilleri katletti

13 Aralık 2016 11:06


Suriye rejiminin büyük bir çoğunluğunu ele geçirdiği Halep’te rejim güçleri ve Şii milisler ele geçirdikleri bölgelerde sivillere yönelik katliam yaptı. Halep’in yüzde 99’ununda kontrolü sağlayan rejimin muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yönelik bombardımanı gece boyunca sürdü. Rejim güçlerinin Halep’in doğusundaki bölgeleri ele geçirmesinin ardından 180’den fazla kişiyi katlettiği aktarıldı. Yerel kaynaklar da, rejim güçlerinin sivilleri katlettiğini doğruladı. Yaklaşık 4 buçuk aydır kuşatma altında olan Halep’in doğusunda durum her geçen gün daha kötüye gidiyor. 8.6 kilometrelik alana sahip olan muhalifler, 6 kilometrelik alana sıkıştı. Rejimin, Emeviye bölgesinde 80’i erkek, 19’u kadın ve 11’i çocuk olmak üzere 100’ kişiyi öldürdüğü bildirildi.

Esad rejimi ile milis güçler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda son 72 saat boyunca 990 sivil hayatını kaybetti. Halep’te hastaneler de bombardıman nedeniyle büyük hasar görürken, yaşanan içler acısı duruma rağmen hizmet vermeye çalışan son hastanede vuruldu. Muhalifler için “Ya teslim olacaklar ya da ölecekler” ifadesini kullanan rejim güçleri, bunu bir kez daha yeniledi.

Suriye Sivil Savunma görevlisi Bassam Mustafa, Halep’teki durumun son derece kritik olduğunu kaydederek, “Ordu, bazı alanları ele geçirdi ve sıkışmış durumdayız” ifadelerini kullandı. BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın Danışmanı Jan Egeland, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Esad rejimi ve Rus hükümetinin yaşananlardan sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti. 

Etiketler: esad rejimi, Halep


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