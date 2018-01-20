Diğer
Kategoriler

Esad rejiminden küstah Afrin çıkışı

Topraklarının büyük bölümünde terör örgütü DEAŞ ve PYD/YPG'nin cirit attığı, ABD başta olmak üzere çok sayıda ülkenin at koşturduğu Esad rejimi, Türkiye'nin teröristlere karşı temizlik operasyonunu kınadığını bildirdi.

Esad rejiminden küstah Afrin çıkışı

20 Ocak 2018 22:49

Beşşar Esad rejiminin Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığında yetkili bir kaynak, Suriye'nin PYD/YPG'li teröristlerin kontrolündeki Afrin'e yönelik operasyonları kınadığını duyurdu.

Bakanlık kaynağı, fiilen terör örgütü PYD/YPG tarafından bölünmüş durumdaki Afrin'den "Suriye'nin bölünmez bir parçası" olarak bahsetti.

Esad rejiminin resmî haber ağına konuşan bakanlık yetkilisi, farklı aktörlerin Suriye'nin egemenlik haklarını ihlal etmesini görmezden gelirken, Türkiye'nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saldırdığını öne sürdü.

Çavuşoğlu: 'Suriye rejimine bildiriyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, BM dahil tüm taraflara bilgi verildiğini belirterek, "ABD'den somut adımlar görmek istiyoruz. Harekatı bir yazı ile Suriye rejimine bildiriyoruz" demişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç