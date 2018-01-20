Esad rejiminden küstah Afrin çıkışı

Beşşar Esad rejiminin Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığında yetkili bir kaynak, Suriye'nin PYD/YPG'li teröristlerin kontrolündeki Afrin'e yönelik operasyonları kınadığını duyurdu.

Bakanlık kaynağı, fiilen terör örgütü PYD/YPG tarafından bölünmüş durumdaki Afrin'den "Suriye'nin bölünmez bir parçası" olarak bahsetti.

Esad rejiminin resmî haber ağına konuşan bakanlık yetkilisi, farklı aktörlerin Suriye'nin egemenlik haklarını ihlal etmesini görmezden gelirken, Türkiye'nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saldırdığını öne sürdü.

Çavuşoğlu: 'Suriye rejimine bildiriyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, BM dahil tüm taraflara bilgi verildiğini belirterek, "ABD'den somut adımlar görmek istiyoruz. Harekatı bir yazı ile Suriye rejimine bildiriyoruz" demişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi