Esad rejiminin kimyasal saldırısı çocukları öldürüyor

Beşar Esad rejimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de 1 ay insani ateşkes kararı almasına karşın Doğu Guta'daki saldırılarına devam ediyor. Esad rejimi, dün Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah kullandı. Saldırıda 18 kişi gazdan etkilenirken bir çocuk da hayatını kaybetti.

Muhalefetin kurduğu Suriye geçici hükümeti Sağlık Bakanlığı yerel şubesi tarafından yapılan açıklamada, Doğu Guta'daki Şifoniye beldesinde meydana gelen şiddetli patlamanın ardından klor gazı kokusu alındığı ifade edildi. Açıklamada, gazdan etkilenen en az 18 kişinin tedavi edildiği belirtildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Doğu Guta’daki saldırının ardından bir çocuğun nefes alamaması sonucunda öldüğünü doğruladı. Yaşanan olaylara rağmen Esad rejimi Doğu Guta’da kimyasal silah kullandığını reddetmeye devam ediyor.

Doğu Guta’da 33 kişi hayatını kaybetti

Esad rejimi, BMGK’nın ateşkes kararına rağmen sürdürdüğü Doğu Guta’daki saldırılarında onlarca kişi ölüyor. Tıbbi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, rejim güçlerinin son 12 saatte gerçekleştirdiği bombardımanda 33 kişi hayatını kaybetti.

Esad rejiminin Doğu Guta bölgesinde 1 haftadır devam eden katliamında en az 600 kişi hayatını kaybederken, çoğunluğu kadın ve çocuk olan 2 bin 500 kişi de yaralandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Cumartesi günü Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı almıştı.

Muhamed El Mustafa