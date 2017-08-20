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Esad: 'Savaş devam ediyor'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ordusunun direnişçileri henüz yenilgiye uğratmadığını ve savaşın devam ettiğini söyledi.

Esad: Savaş devam ediyor

20 Ağustos 2017 14:46

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad televizyon kanalında yaptığı açıklamada, “6 buçuk yıldır süren iç savaşta zafer işaretleri olsa da, savaş devam ediyor” ifadelerini kullanarak, zafer hakkında konuşmanın mümkün olduğunu söyledi. Esad, müttefiklerinin siyasi, askeri ve ekonomik desteğinin savaşta avantaj sağladığını, savaşın kayıp ve yüklerini azalttığını ifade etti. Esad, Rusya arabuluculuğuyla yapılan bölgesel ateşkes anlaşmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve bunların ayaklanmalara son vereceğini savundu. 

Etiketler: Beşar Esad, Suriye


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