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Esad’ın danışmanı: 'Muhaliflerle müzakereleri sürdürmeye hazırız'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın başdanışmanı Bouthaina Shaaban, Suriye hükümetinin muhaliflerle müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Esadın danışmanı: Muhaliflerle müzakereleri sürdürmeye hazırız

29 Ekim 2016 16:01

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın başdanışmanı Bouthaina Shaaban bugün yaptığı açıklamada muhaliflerle müzakereleri sürdürmeye hazır olduklarını kaydetti. Shaaban, “Muhalifler de hazır olduğu takdirde müzakereleri sürdürmeye hazırız. Dahası, çok önemli bir yöne doğru, Suriye’de ulusal barışa doğru hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Suriyeli sözcü Suriye hükümetinin ateşkesin tesisi noktasında önemli adımlar attığını belirterek, “Birçok insan silahlarını bırakarak Suriye hükümetine katıldı” dedi.
 

Etiketler: Bouthaina Shaaban


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