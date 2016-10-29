Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın başdanışmanı Bouthaina Shaaban bugün yaptığı açıklamada muhaliflerle müzakereleri sürdürmeye hazır olduklarını kaydetti. Shaaban, “Muhalifler de hazır olduğu takdirde müzakereleri sürdürmeye hazırız. Dahası, çok önemli bir yöne doğru, Suriye’de ulusal barışa doğru hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriyeli sözcü Suriye hükümetinin ateşkesin tesisi noktasında önemli adımlar attığını belirterek, “Birçok insan silahlarını bırakarak Suriye hükümetine katıldı” dedi.

